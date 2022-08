Royals als hertogin Kate lopen weg met déze laarzen

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Ze zijn niet goedkoop, maar lijken eeuwig mee te gaan.

Penelope Chilvers laarzen

Is er sprake van een outdoorsy werkbezoek of een stevige wandeling, dan kun je erop rekenen dat Catherine, de hertogin van Cambridge, uitrukt op haar bruine Penelope Chilvers laarzen.

Prins William en hertogin Kate Middleton Beeld Getty Images

Spaanse rijlaars favoriet bij royals

Op de Long Tassel Boots (een soort Spaanse rijlaars) beklom Kate al eens vier uur lang een berg in de Himalaya. Voor sportieve laarzen zijn ze best elegant, omdat ze nogal nauw om de enkel sluiten. Goedkoop zijn ze niet (ze kosten € 599), maar ze bieden wel kwaliteit: Kate loopt al twintig jaar op haar paar en ook hertogin Sophie Helen en hertogin Camilla Parker Bowles hebben laarzen van het label, hoewel de laatste ook verknocht is aan haar Barbours.

Camilla Parker Bowles tijdens Cheltenham Festival Beeld Getty Images

Laarzen van de royals

Prinses Mary van Denemarken loopt er momenteel mee over Groenland (ze draagt hier de Inclement Cropped Tassel Boot, een enkellaars van € 395). Het geheim is de kwaliteit: onderhoud ze goed en ze gaan echt heel lang mee. Misschien een goede investering voor het najaar en de winter? In de collectie vind je ook laarzen met een hak, cowboymodellen en chique enkellaarsjes. De prijzen liggen tussen de € 295 en € 635.

Prinses Mary van Denemarken in Groenland Beeld Getty Images

