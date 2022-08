Royalty-expert: “Prins William zal na de verhuizing vaak op het schoolplein staan”

Dat is heus geen straf voor de kids. Zeker niet omdat William van plan is ze zelf naar school te brengen.

Prins William vindt vaderrol het belangrijkst

De Britse krant Metro schrijft dat de verhuizing volgens royalty-kenners een signaal is van de prins dat hij in de eerste plaats vader is. Dat vindt hij zijn belangrijkste functie. Prins William zou vastbesloten zijn om na de verhuizing nog meer aanwezig te zijn voor de kinderen. Hij is met name enthousiast om betrokken te zijn bij hun schoolleven en zo kun je hem dus zomaar binnenkort op het schoolplein aantreffen.

Nieuwe school

George, Charlotte en Louis starten in september hun schooljaar op de privéschool Lambrook School. Dat kost maar liefst £ 21.000 per kind per jaar, dat is bijna € 25.000. Na de verhuizing wonen ze slechts op een kwartiertje rijafstand van de school.

Charles was te afwezig

Volgens Metro zegt een royalty-kenner hierover: “William vindt dat zijn vader Charles zijn werkverplichtingen veel te vaak boven zijn kinderen verkoos. Zeker na de dood van hun moeder. Zelf wil hij dat anders doen.” Een andere bron laat weten: “Hun kinderen vormen de belangrijkste reden voor de beslissingen die William en Kate nemen.”

Adelaide Cottage

Adelaide Cottage zal de woning worden waar het gezin dagelijks verblijft. Maar ze behouden ook het appartement in Kensington Palace. Dat doen ze hoofdzakelijk voor werk, maar ook het personeel blijft daar werkzaam. Daarnaast houden ze hun landhuis Anmer Hall aan. Het stulpje met 10 slaapkamer in Norfolk, kregen ze van koningin Elizabeth cadeau.

Zo ziet de nieuwe stek van het gezin eruit:

Bron: Metro