Sarah Ferguson blijft om déze reden altijd achter prins Andrew staan

Sarah en Andrew verbraken hun relatie in 1992 en scheidden officieel in 1996. Toch wonen ze zelfs nog altijd in hetzelfde huis. Samen zorgen ze onder meer voor de honden van de vorig jaar overleden koningin Elizabeth.

Belofte aan de queen

Sarah onthult nu in het interview met The Telegraph dat ze Elizabeth, die ze meer zag als moeder dan haar eigen moeder, iets beloofde. De queen vroeg haar of ze erop kon vertrouwen dat Sarah er na haar overlijden voor haar zoon Andrew zou zijn. Omdat ze van Elizabeth hield, zo vertelt Sarah, beloofde ze de queen: “Ik zal er altijd voor hem zijn. Altijd.”

‘Triest voor Andrew’

De hertogin gaat ook nog in op het schandaal waarin Andrew verwikkeld is. Hij wordt door Virginia Giuffre beschuldigd van misbruik toen ze nog minderjarig was. De prins ontkende dit en trof een schikking met haar. Als gevolg hiervan raakte hij verschillende koninklijke titels en privileges kwijt. Sarah heeft vooral medelijden met haar ex. “Ik vind het triest om te zien wat Andrew heeft meegemaakt”, zegt ze. “Het beeld dat mensen van hem hebben, heeft veel met hem gedaan, terwijl hij een hele aardige man is én een goede grootvader voor zijn kleinkinderen.”

Hoe zat het ook alweer met dat grensoverschrijdende gedrag van prins Andrew? In deze video word je snel bijgepraat:

Bron: The Telegraph