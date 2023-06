Sarah Ferguson gaat door moeilijke tijd: hertogin is geopereerd aan borstkanker

Dat meldt een woordvoerder aan Britse media.

Preventief onderzoek borstkanker

De hertogin onderging een mammografie, een routineonderzoek, aan haar borsten, waarna de borstkanker werd ontdekt. Ze onderging vervolgens een operatie. “De hertogin krijgt nu de beste medische zorg en haar dokters zeggen dat de vooruitzichten goed zijn”, aldus de woordvoerder.

Sarah had geen klachten aan haar borsten en is dan ook dankbaar dat de ziekte werd opgespoord tijdens een controle. Het laat volgens haar het belang van de controles zien.

Prins Andrew

De hertogin van York herstelt thuis van de ingreep. Ze trouwde in 1986 met prins Andrew, maar zes jaar later scheidden ze alweer. 26 jaar later wonen de twee echter nog steeds samen. In dít artikel lees je waarom dat zo is.

Prins Andrew is al jaren in opspraak, omdat hij was verwikkeld in een misbruikzaak. Eerder moest hij daarvoor veel koninklijke titels inleveren en werd hij door zijn broer, koning Charles, uit het paleis gezet. Ondanks dit alles blijft Sarah altijd achter haar ex-man staan.

Bron: AD.nl, HLN.be