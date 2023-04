Sarah Ferguson is niet uitgenodigd voor de kroning van Charles

Dat meldt de Britse krant Independent.

Geen uitnodiging

Sarah Ferguson zal haar ex-man, de omstreden prins Andrew, en hun dochters Beatrice en Eugenie dus niet vergezellen op 6 mei. En dat terwijl ze, ondanks haar scheiding 26 jaar geleden, nog steeds met Andrew samenwoont. Het nieuws komt voor velen dan ook onverwacht.

Schandaal

Het is onduidelijk waarom Andrew wél, en Sarah níet de kroning mag bijwonen. Royalty-experts gaan ervan uit dat het te maken heeft met eventuele commotie onder toeschouwers. Sommige Britten zien Sarah vanwege haar financiële en persoonlijke problemen als een schande binnen de koninklijke familie.

Sarah werd een aantal jaar geleden in de val gelokt door een undercoverjournalist die zich voordeed als zakenman. Ze bood hem toegang tot haar ex-man in ruil voor 500.000 pond. Het schandaal leidde tot grote ophef in het Verenigd Koninkrijk.

Steun

Een bron vertelt aan Independent: “Ze heeft Charles en Camilla enorm gesteund en wil niet dat dit over haar gaat. De hele dag draait om de nieuwe koning en het succes van zijn regering. Wel heeft zij de koninklijke familie altijd verdedigd en de koningin (Queen Elizabeth, red.) zou ongetwijfeld gewild hebben dat ze erbij zou zijn.”

Prins Andrew

Met Pasen bezocht prins Andrew zijn oudste broer Charles nog, maar hij voert geen officiële taken meer uit voor de koninklijke familie. Andrew raakte eerder zijn eretitel kwijt omdat hij verwikkeld raakte in een misbruikzaak. Charles zette hem bovendien uit Buckingham Palace, omdat er in het paleis geen plek meer voor hem zou zijn.

Prinses Beatrice, de dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, is groot fan van Harry Potter. In onderstaande video hoor je waarom.

Bron: Independent.co.uk