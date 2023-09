Sarah Ferguson openhartig over vergelijkingen met Diana: “Ik vond mezelf niet leuk”

Dat vertelt Sarah in de allerlaatste aflevering van haar podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah.

Prinsessen to be

Sarah en Diana leerden elkaar via vrienden kennen als tieners, voordat ze beide een relatie kregen met een prins. Naar verluidt bracht Diana Sarah later zelfs in contact met prins Andrew. Zelf was ze een aantal jaar eerder getrouwd met zijn oudere broer, prins Charles.

Vergelijkingen

Kate en Meghan waren niet de enigen die aan vergelijkingen moesten geloven, want toen Sarah en Diana ongeveer gelijktijdig toetraden tot de koninklijke familie stond de roddelpers er bol van. Sarah vertelt in haar podcast: “Als ik nu terugkijk: ik had goede benen en ik zag er goed uit, maar ik vond mezelf niet leuk.”

Ze licht toe: “Ik denk dat dat was omdat ik altijd werd vergeleken met Diana. Uiteindelijk begon ik de pers over mezelf te geloven en dat was, je begrijpt, niet heel goed.”

Zelfliefde na borstkanker

Haar recente borstoperatie na de diagnose borstkanker hielp de hertogin van York over dit negatieve zelfbeeld heen te stappen. “Je hebt een gigantisch litteken, maar je vindt jezelf leuk, écht leuk.”

Ze vraagt zich hardop af of het verliezen van een lichaamsdeel nodig was om zelfvertrouwen te krijgen. “Niet omdat ik de dood in de ogen keek, maar het wakker worden en stoppen met piekeren, stoppen met de zelfhaat, stoppen met twijfelen aan jezelf, stoppen met al die dingen. Stoppen met jezelf niet leuk vinden.”

Podcast

In de podcast bespreekt Sarah samen met goede vriendin, ondernemer en naamgenoot Sarah Jane Thomson wekelijks allerlei onderwerpen en alledaagse kwesties. Ook interviewen ze soms speciale gasten en buigen ze zich over dilemma’s van de luisteraars.

Gemiddeld 1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. In onderstaande video legt dokter Rutger uit hoe je in drie stappen zelf borstonderzoek doet.

Bron: Beaumonde.nl, Dailymail.co.uk