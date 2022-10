Schattig: koning Charles zet déze nieuwe trend

Volgens de Britse krant The Telegraph is er een ware run gekomen op corgi’s na het overlijden van koningin Elizabeth. Maar koning Charles maakt nu ook een ander hondenras mateloos populair.

Gewilde hondjes

Koning Charles heeft twee honden, namelijk Jack Russells. De beestjes heten Bluebell en Beth en worden door veel royal fans geliefd. Maar nu Charles koning is en hij, en dus ook zijn honden, meer in de schijnwerpers staan, wil iedereen ineens een Jack Russell.

Populair door publieke figuren

Naar verluidt is het aantal geregistreerde Jack Russell-honden met 71 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een woordvoerster van de RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) legt uit: “De populariteit van bepaalde hondenrassen neemt toe, vaak door populaire cultuur - zoals publieke figuren die ze bezitten - en we hebben een toename in de populariteit van bepaalde rassen gezien als gevolg van nieuwe filmreleases en populariteit op sociale media.”

Koning Charles als dierenvriend

Recente en oude foto’s van koning Charles laten zien dat hij een echte hondenliefhebber is (en altijd al geweest is).

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Beeld Samir Hussein/WireImage

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Beeld Getty Images

Bron: Gala.de