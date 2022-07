En dat leverde aandoenlijke beelden op.

Camilla organiseert receptie

Camilla vierde de 160e verjaardag van Battersea dogs and cats, een organisatie die honden en katten in nood opvangt. Dit deed ze met een receptie op Clarence House. Camilla is nauw betrokken bij de organisatie. Sinds 2017 is ze er zelfs beschermvrouwe van.

Hond Flora

Personeelsleden, vrijwilligers én een boel opgevangen honden mochten naar Clarence House komen. De hertogin ontmoette onder andere Buddy, Titch, Reggie, Olive, Pip en Flora. En dat vond ze maar wat gezellig! Vooral met Flora had Camilla een klik. De pup is nog maar acht weken oud en enorm koddig. In een video, gedeeld op het Instagram-account van Clarence House, zien we hoe Flora Camilla een lik op haar neus geeft.

Taart

Camilla kletste gezellig met de medewerkers van de organisatie en mocht een bijzondere taart aansnijden. De honden genoten van een schaal vol hondvriendelijk ijs.

Nóg een feestje

Camilla kan zelf ook bijna haar verjaardagsfeestje vieren. Aanstaande zondag wordt ze 75 jaar. Ter ere van haar aanstaande verjaardag mocht ze gasthoofdredacteur zijn van het magazine Country life. Je zou misschien verwachten dat de hertogin ervoor koos om zelf op de cover van het magazine te staan, maar niets is minder waar. Hondjes Beth en Bluebell sieren de cover, inclusief parels om hun nekjes.

Bron: Instagram