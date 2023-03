Shoppen maar: hertogin Kate gespot in déze blazer van Zara

De video werd gemaakt voor een mooi doel, het is namelijk onderdeel van haar Shaping Us campagne. In de video legt ze het belang uit van de eerste levensjaren voor de ontwikkeling van een kind.

Hertogin Kate in blazer van Zara

Voor de video trok Kate een outfit uit de kast die wij scharen onder de noemer casual chic. Ze draagt namelijk een spijkerbroek met een stijlvolle blazer. Kate combineerde de crèmekleurige blazer met een trui in dezelfde kleur.

De blazer oogt dankzij de gouden knopen en hoge schouders erg chic, maar is reuze betaalbaar. Hij komt namelijk van Zara, een budgetketen waar Kate maar al te graag shopt.

Shoppen maar!

Helaas is de blazer afkomstig uit een oudere collectie van Zara, waardoor-ie inmiddels niet meer te koop is. Maar niet getreurd, wij hebben alsnog een manier gevonden om de blazer te bemachtigen. Hij staat namelijk te koop op Vinted! Je scoort ’m daar voor slechts € 22. Het gaat om een exemplaar in maat 42 en de staat is ‘goed’. Kijk hier maar eens!

