Slapen als een royal? Je kunt overnachten in het vakantiehuis van William en Kate

William en Kate brengen het grootste deel van hun tijd door in Adelaide Cottage in Windsor, samen met de kinderen: prins George, prinses Charlotte en prins Louis. Maar het prachtige vakantiehuis op het terrein van Balmoral heeft een bijzonder plekje in hun hart.

Als het gezin toe is aan wat quality time ontsnappen ze het liefst in dit huis aan alle drukte. Bovendien was het ook de favoriete plek van de overleden queen Elizabeth. Hóe bijzonder is het dan ook dat je hier een nachtje kunt doorbrengen?

Koninklijke cottage

Het Twitter-account van Balmoral castle and grounds deelde de details van ‘Tigh na garaidh cottage’.

Tigh Na Garaidh Cottage – April, May, June & July bookings now available!



Situated in the heart of the castle gardens, in a quiet setting overlooking the conservatories, Tigh na Garaidh can accommodate up to four guests with 1x double & 1x twin room: https://t.co/Mr1bdn6JpW pic.twitter.com/73rsUWeRiq — Balmoral Castle & Estate (@Balmoral_Castle) 21 maart 2023

Een smalle, onverharde oprit leid je naar de zijkant van het huis. Het is een prachtig pand met grote ramen waardoor er veel licht binnenkomt. Al is het pronkstuk de uitgestrekte tuin. Er is zelfs een kas, waardoor je het hele jaar kunt genieten van verse groente. Even binnenkijken, doe je hier.

Royaal prijskaartje

De koninklijke cottage (voor maximaal 4 gasten) is het hele jaar beschikbaar, met uitzondering van de weken waarin de royals het huis zelf bezoeken.

Denk je nu al: hopsakee, boeken maar? Wacht maar tot je het prijskaartje hebt gehoord. Die zijn helemaal niet zo ‘royaal’ als je zou denken. De prijzen voor het huisje variëren van £ 720 (in het laagseizoen) tot £ 1365 (in het hoogseizoen) per week. De prijzen liggen omgerekend tussen de € 818 en € 1552 euro.

Bron: Hello! Magazine