Sneu: het favoriete paard van wijlen koningin Elizabeth is op kerstavond overleden

Het paard droeg de bijzondere naam Royal Applause. Hij is 29 jaar geworden.

Paard koningin Elizabeth overleden

Het paard woonde in een royale stal in Sandringham, het landgoed waar de royals iedere kerst verblijven. Koningin Elizabeth was een echte dierenvriend en hield bij voorkeur van corgi’s en paarden.

Dekhengst

Royal Applause was naast een favoriet van de queen ook een zeer nuttig en actief paard. En dan hebben we het over de voortplanting. In zijn beste jaren dekte hij maar liefst 110 merries per jaar. Hij zorgde daarmee voor honderden veulens én zo’n € 10.000 per keer. Dat dekken deed hij wel pas sinds 1997. Daarvoor was hij als racepaard actief. Bezig bijtje... uh paardje!

Veel paarden geveild

Sinds het overlijden van de koningin bezitten de Britse royals een stuk minder renpaarden dan voorheen. Toen Charles verantwoordelijk werd voor de paarden verkocht hij er namelijk gelijk een boel. Hij erfde er 37 en veilde daar 14 van.

De bekendste paarden zijn: Just Fine en Love Affairs. Ja, ze geven hun dieren bijzondere namen daar aan het Britse Hof. Toen die twee geveild werden, kwam dat groot in het nieuws.

Van het Britse koningshuis weten we dat queen Elizabeth dol was op corgi’s en paarden. Ook de Oranjes zijn dol op dieren. Zo had Beatrix een aantal honden en heeft ook het koninklijk gezin diverse huisdieren. Royalty-verslaggever Rick Evers neemt je mee door de beestenbendes op de koninklijke paleizen:

Bron: HLN