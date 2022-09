Sneu: prins Harry arriveerde te laat in Schotland om nog afscheid te kunnen nemen van zijn oma

Alleen kwam prins Harry daar flink te laat aan, waardoor hij zijn oma niet meer heeft kunnen zien voor ze overleed.

Prins Harry kwam te laat

Harry arriveerde pas om 20.00 uur lokale tijd bij Balmoral Castle. Dat was anderhalf uur na de bekendmaking van het overlijden van koningin Elizabeth. En dat terwijl Harry al redelijk in de buurt was. Hij hoefde niet uit Amerika te komen, waar hij woont. Hij was al met zijn vrouw Meghan in Engeland om verscheidene liefdadigheidsinstellingen te bezoeken. Die dag was hij in Londen. Meghan is niet met hem meegereisd naar Schotland.

Was de rest wel op tijd?

Of de rest van de royals wel op tijd was om afscheid te nemen van de koningin, is niet helemaal duidelijk. Wel arriveerden de meesten ruim voor Harry. Charles, zijn vrouw Camilla en prinses Anne waren al op Balmoral Castle. Prins Andrew, prins Edward en prins William kwamen in de namiddag aan.

Nieuwe titels

Nu zijn oma is overleden, verandert er veel voor prins Harry. Niet alleen is zijn vader, Charles, nu koning, ook zijn kinderen krijgen andere titels. Archie en Lilibet mogen nu als prins en prinses door het leven, maar daar zitten wel wat haken en ogen aan. Lees er hier alles over.

