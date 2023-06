Spotify breekt met Harry en Meghan: einde van hun podcastdeal

Fans hoeven echter niet bij de pakken neer te zitten: er komt waarschijnlijk een tweede seizoen van Archetypes bij een andere streamingsdienst.

Waarom stopt Spotify met Archetypes?

Het was al even stil rondom Archetypes. Sinds november 2022 verscheen er geen nieuwe aflevering, terwijl de podcast eerder bovenaan de lijstjes met meest beluisterde podcasts prijkte. De reden? De deal van 20 miljoen dollar die Harry en Meghan drie jaar geleden met Spotify sloten, komt ten einde.

Volgens een insider stopt Spotify de deal omdat het koppel niet voldoende content zou produceren. In een gezamenlijk statement delen de streamingsdienst en Archewell Studio (het bedrijf van Harry en Meghan) dat ze in goed overleg tot de beslissing zijn gekomen om hun samenwerking te beëindigen en dat ze trots zijn op de serie die ze samen hebben gemaakt.

Toekomst van Archetypes

Het rommelde al langer achter de schermen bij Archetypes. Een paar maanden geleden stopte de producer van de show, Rebecca Sananès, omdat de toekomst van de podcast volgens haar onzeker was.

Liefhebbers kunnen echter hun hart ophalen. Een woordvoerder van Archewell Productions liet aan The Wall Street Journal weten dat Meghan doorgaat met content voor het Archetypes-publiek, maar dan op een ander platform. Hij laat in het midden wat Meghan precies in petto heeft. Zou het nog een podcast zijn, of toch een film, boek of lifestyle-platform?

Vooroordelen over vrouwen

In de podcast spreekt Meghan wekelijks met een gast over een vooroordeel waarmee vrouwen te maken krijgen. Eerder schoven onder anderen tennisster Serena Williams, socialite Paris Hilton en zangeres Mariah Carey aan om te praten over respectievelijk ambitie, de dubbelzinnigheid van het woord ‘diva’ en het beeld dat mensen hebben van een ‘bimbo’, ofwel een aantrekkelijke, geseksualiseerde, naïeve en onintelligente vrouw.

Bron: RTL Boulevard, Elle.com