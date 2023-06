Spotify-topman noemt Harry en Meghan ‘verdomde oplichters’

Afgelopen week maakten Spotify en Harry en Meghan in een gezamenlijk statement bekend dat hun eerder gesloten miljoenendeal in goed overleg ten einde komt. Daarmee komt er in ieder geval op het Zweedse streamingsplatform geen tweede seizoen van Meghans podcast Archetypes.

Oplichters

Harry en Meghan lijken drama aan te trekken, want ook hier wordt het verhaal nu sappiger dan het in eerste instantie leek. In zijn eigen privé podcast, The Bill Simmons podcast, heeft Spotify-topman Bill Simmons maar weinig goede woorden over voor het stel. “Was ik maar betrokken geweest bij de onderhandelingen over hun vertrek”, vertelt hij, waarna hij spottend vervolgt: “‘Die verdomde oplichters’, dat is de podcast die we met hen hadden moeten lanceren.”

Nog een stapje verder

En daar blijft het niet bij. Simmons zou met Harry hebben gepraat over het maken van meer content. “Ik moet op een avond maar eens dronken worden en vertellen over het Zoomgesprek dat ik met Harry had om hem te helpen met een podcastidee. Dat is één van mijn beste verhalen.” Spraakmakende details hierover laat hij echter achterwege.

Geen milde kritiek

Dat Bill Simmons niet bevriend is met Harry en Meghan bleek al eerder, toen hij zich in januari – rondom het verschijnen van Harry’s boek Spare – negatief uitliet over de prins. “Ik schaam me dood dat ik verdomme Spotify moet delen met hem”, zei hij toen. “Hij is klote. Wat doet hij nou helemaal? Wat is je talent? Waarom luisteren we naar je? Dus je bent in de koninklijke familie geboren en toen vertrokken. Waar ben je eigenlijk goed in?”

Miljoenendeal

Harry en Meghan sloten in 2020 een miljoenendeal met Spotify. Het zou naar verluidt gaan om een contract van 25 miljoen dollar, waarvan het niet duidelijk is hoeveel Harry en Meghan precies hebben gekregen. Het was de bedoeling dat het stel meerdere podcastseries exclusief voor Spotify zou produceren, waarvan alleen Archetypes van Meghan werkelijkheid werd.

Podcast

In Archetypes gaat Meghan in op de beeldvorming rondom de moderne vrouw. Het was al een tijdje stil rondom de podcast. Sinds november verschenen er geen nieuwe afleveringen. In de podcast sprak Meghan wekelijks met een gast over een vooroordeel waarmee vrouwen te maken krijgen. Eerder schoven onder anderen tennisster Serena Williams, socialite Paris Hilton en zangeres Mariah Carey aan.

Harry en Meghan hebben – afgezien van de gezamenlijke verklaring met Spotify – nog geen toelichting gegeven over de breuk met het platform.

Bron: NOS.nl, Harpersbazaar.nl