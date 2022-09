Steel de look voor een prikkie: de cape van Kate

Zo koop je deze cape die hertogin Kate droeg op een heel bijzonder moment in haar leven voor slechts een paar tientjes.

De cape van Kate

Op 22 juli 2013 kwam prins George, het eerste kind van William en Kate, ter wereld. Een half jaar eerder stond Engeland in rep en roer toen hertogin Kate voor het eerst werd gespot met haar babybuik.

Gespot met babybuik

Het was 30 januari 2013 toen Kate voor het eerst op de straten van Londen werd gespot sinds de Britten op de hoogte waren van het blijde babynieuws. Ze ging naar Boots, een winkel in Londen, om wat inkopen te doen, nadat ze wekenlang uit the picture was gebleven. In het eerste trimester van haar zwangerschap zou ze flink last hebben gehad van misselijkheid, maar nu voelde ze zich beter.

Verhullende outfit

Ze droeg een outfit die ze duidelijk had gekozen om haar babybuik zoveel mogelijk te verhullen. Ze droeg een zwarte top met lange mouwen, daarover een wijde cape en daarover een zwarte sjaal. Toch viel haar babybuik op, want er werden gelijk foto’s van gemaakt.

Cape van Zara

Het oog van de Britten viel niet alleen op de babybuik, maar ook op de cape die Kate droeg. Dat was er eentje van Zara. We spreken hier over 2013, dus je snapt dat de cape inmiddels al lang en breed is uitverkocht.

Steel de look

Maar niet getreurd: wij hebben ‘m alsnog voor je gevonden. Je scoort deze iconische cape voor slechts € 45 op Vinted. Het is een maatje medium, maar hij valt lekker ruim. Je kunt er immers een hele babybuik onder kwijt. Je shopt de cape hier.

