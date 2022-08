Steel de look voor een prikkie: de groene blazer van Kate

Dé kleur van die feestdag is natuurlijk groen. Dat liet Kate zich geen tweede keer zeggen: ze tikte een kekke blazer op de kop.

Kate in blazer van Zara

De groene blazer kwam van Zara en kostte € 59,99. Een supergoede shoptip, maar helaas is de blazer inmiddels uitverkocht. Maar niet getreurd, want wij hebben nóg een goede tip voor je.

Shop ’m op Vinted

De blazer staat namelijk op Vinted! Hier shop je ’m niet voor zes tientjes, maar voor € 44. Scheelt toch weer wat. Het is geen oud exemplaar, hij is namelijk nog nooit gedragen, én met het kaartje er nog aan. Je koopt ’m hier.

Hier zie je de blazer in bewegend beeld:

Steel nóg een look

Gelijk zin om je Vinted-winkelmandje vol te gooien? Steel dan ook even de look van Máxima voor een prikkie. Wat dacht je van deze oranje look? Of van deze zeegroene blouse? Of deze tweed blazer van Zara? Koninklijke looks kostten nog nooit zó weinig...

Bron: Hellomagazine.com