Steel de look voor een prikkie: de pied-de-poule jurk van hertogin Kate

De jurk is van Zara en inmiddels uitverkocht. Toch hebben wij de jurk nog voor je gevonden en zelfs voor minder dan de winkelprijs.

De pied-de-poule jurk van Kate

Kate werd vorig jaar oktober in de jurk gespot toen ze een bezoek bracht aan de University of London. In de herfst van 2020 droeg ze de jurk ook al eens. Het is dus een echte seizoensfavoriet van de hertogin. Aangezien de herfst inmiddels weer voor de deur staat, is dit een goed moment om de jurk in huis te halen.

Herstfavoriet

Het gaat om een lange jurk met pied-de-poule-print. Hij valt bij de hertogin over de knie, en ook de mouwen zijn lang. In de taille is een ceintuur met dezelfde print bevestigd en om de hals hangt een strik.

Koop ’m hier voor een prikkie

Via Vinted shop je precies deze jurk voor maar € 30. Kijk hier maar eens. En nee, de jurk is niet oud en versleten, de staat is namelijk ‘heel goed’. Happy shopping!

Steel nóg een look

Nog een look van Kate stelen voor een prikkie? Wacht dacht je van deze groene blazer, die Kate bij Zara kocht speciaal voor St Patrick’s Day? Voor maar € 44 is-ie van jou!

