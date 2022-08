Wij zochten drie van haar iconische looks bij elkaar op Vinted.

Look 1: de roze ruit

Steel de look voor een prikkie: deze iconische look van prinses Diana Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Een roze trui op een roze met wit geblokte broek: voor slechts € 15 heb jij deze look ook in je kast hangen. Hier shop je een roze trui voor € 5 en hier de geruiten broek voor een tientje. Om de look af te maken haal je voor € 30 matching witte bootschoenen in huis. Kijk hier maar eens.

Look 2: het rode mantelpak

Steel de look voor een prikkie: deze drie iconische outfits van prinses Diana Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Deze iconische look van Diana hoeft je ook niet veel geld te kosten. Hier tik je via Vinted een mooi rood mantelpak op de kop. Voor slechts een euro heb je er een zwart sjaaltje bij en de rode baret hoeft je maar € 3 te kosten. Een mooie vintage zwarte clutch onder je arm en je bent klaar om te gaan.

Look 3: wit en khaki

Steel de look voor een prikkie: deze drie iconische outfits van prinses Diana Beeld WireImage

Ook deze look hebben we via Vinted voor je bij elkaar gespeurd. De prachtige lange, khaki blazer hoeft je slechts een tientje te kosten en scoor je hier. De strakke witte jeans shop je al voor € 7 en de top kost slechts € 2,80. Maak de look af met een bruine tailleriem en een wit met bruine tas. Ook hebben we deze bootschoenen gevonden die als twee druppels water op de schoenen van Diana lijken.

