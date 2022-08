Toen prins William en hertogin Kate ‘young and in love’ waren

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

William en Kate: aan en uit (en weer aan)

Het is een mooie liefde tussen die William en de hertogin van Cambridge, die inmiddels zo’n twintig jaar geleden ontstond, al is het tussendoor wel een paar keer uit geweest. Maar dan kwam het toch weer aan.

Verkeringstijd

Geniet in onderstaande compilatie van foto’s even van hun capriolen uit het begin van hun verkeringstijd: wat minder gepolijst, William had nog wat meer haar... Dansen bij Boujis of Mahiki, teut van de champagne, wodka en passievruchtcocktails (William dan, Kate drinkt geen alcohol). En dan om drie uur ’s nachts een taxi inrollen. We’ve all been there, right? 😉

