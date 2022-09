Uit de oude doos: queen Elizabeths liefde voor paarden

Dat de liefde voor paarden al vroeg begon bij de koningin van het Verenigd Koninkrijk, moge duidelijk zijn. Terry Pendry, verantwoordelijk voor het paardenfokprogramma op Windsor Castle, meldt in een speciale uitgave van Horse & Hound, dat Elizabeth op haar derde begon met het beoefenen van de paardensport.

Door de jaren verdiepte ze zich in het fokken van onder meer renpaarden, koetspaarden, jachtpaarden, sport- en rijpaarden, evenals polopony’s.

Prinses Elizabeth (toekomstige koningin), tijdens het paardrijden van haar paard in het Windsorpark. Beeld Universal Images Group via Getty

Jaarlijkse traditie

De eeuwenoude ceremonie Trooping the colour was altijd één van de momenten dat het grote publiek ‘Lilibet’, zoals ze liefkozend werd genoemd, te paard kon bewonderen. Deze jaarlijkse traditie ter ere van de verjaardag van de monarch, wordt altijd groots gevierd op de zaterdag vóór of na 10 juni.

Tijdens de parade geven militaire gardes een eerbetoon aan de koningin door te paraderen met vaandels op de grote ‘binnenplaats’ van de Londense Horse Guards Road.

De queen herself reed de route van dit feestelijke gebeuren altijd het liefst te paard, maar vanaf 1986 (toen werd ze 60) koos zij toch voor iets meer comfort: een rijtuig.

Queen Elizabeth II met prins Philip bij de Trooping the Colour ceremonie in Londen, 13 juni 1959. Beeld Getty Images

De Trooping the Colour van 1953 zorgde voor enig gelach: echtgenoot Philip had er toch iets meer moeite mee om zijn viervoeter Yorkefleet onder controle houden dan zijn lieve vrouw. Elizabeth en Winston lopen tien meter vooruit terwijl Philip er wat achteraan hobbelt. Verschil moet er zijn!

Queen Elizabeth II rijdt op ‘Winston’ en de hertog van Edinburgh heeft zijn paard Yorkefleet niet onder controle tijdens de Horse Guards Parade in Londen. 11 juni 1953. Beeld Getty Images

Sjaaltje erom en gaan

Waar we de queen ook nooit mee zien is de paardrijcap. Sommigen noemen het eigenwijs, wij kiezen liever voor het woord modieus, maar al vroeg zag je Elizabeth met een geknoopt sjaaltje om haar hoofd in plaats van het beschermende hoofddeksel. En dat is altijd zo gebleven!

Queen Elizabeth II bij de Royal Windsor Horse Show, mei 1968. Beeld Getty Images

Liefde doorgeven

Wat is er nou leuker dan het doorgeven van een hobby? De Britse krant The Times vertelt ons dat haar achterkleinkinderen (prins George, prinses Charlotte en prins Louis) net zo gek zijn op paardrijden als de koningin.

21 april 1939: prinses Elizabeth en prinses Margaret (1930 - 2002) rijden samen met hun vader, King George VI, op de 13e verjaardag van de toekomstige koningin. Beeld Getty Images

Oude hobby

Zelfs op het moment dat de koningin 94 kaarsjes uitblies, was ze nog vaak in en rond de stallen te vinden. Tijdens haar thuisquarantaine vermaakte Elizabeth zich met pony Fern, waarmee ze talloze ritjes maakte. Tot haar grote verdriet reed ze toch vorig najaar (2021) haar laatste rit. Nu haar gezondheid verslechtert, adviseren haar artsen om de viervoeter te laten staan. Het is een te groot risico, maar gelukkig kan ze nog genoeg met ze knuffelen.