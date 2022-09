Vader blijft teleurgesteld in Meghan: “Zij heeft mij gedumpt”

Meghan zei in eerdere interviews dat ze haar vader had “verloren”. Thomas is het daar niet mee eens. “Meghan is mij niet kwijtgeraakt, ze heeft me juist gedumpt”, spreekt hij zich uit in The Sunday Times.

Maar hij staat wel open voor een ontmoeting met Meghan en prins Harry, of gewoon een telefoontje. “Ze weet me te vinden, mijn nummer is niet veranderd. Ik hoop van mijn dochter en schoonzoon te horen. En mijn kleinkinderen zou ik graag voor het eerst willen ontmoeten.”

Nog steeds erg ziek

Meghan heeft al jaren geen contact meer met haar vader. Die zoekt regelmatig de pers op en doet dan pittige uitspraken over hun band. In het interview van zondag zegt Thomas dat hij interviews blijft geven totdat Meghan contact met hem opneemt.

Thomas kreeg een beroerte in mei en zegt nog steeds “erg ziek” te zijn. Het leek erop dat Meghan contact met hem zou hebben opgenomen, maar dat is blijkbaar nog niet gebeurd.

Samantha Markle, de halfzus van Meghan, geeft de hertogin van Sussex de schuld van zijn gezondheidsproblemen. Hij zou er enorm veel stress van ondervinden.

Meghan en Harry naar Engeland

Meghan maakt ondertussen een reis met prins Harry naar Engeland. Ze zijn daar voor het eerst sinds het platina jubileum van queen Elizabeth eerder dit jaar.

Het paar is daar vooral om een aantal goede doelen te bezoeken. Of ze ook op de thee gaan bij de koningin, is niet bekend.

Ze verblijven in Frogmore Cottage in Windsor, op slechts een kwartier afstand van broer William en Kate, schrijft The Mirror.

Pittig interview Meghan

Meghan gaf afgelopen week een pittig interview aan The Cut. De hertogin van Sussex is daarin kritisch op de royal family en weet ook niet of het met haar eigen familie ooit goed gaat komen.

“Ik denk dat vergeving heel belangrijk is. Het kost veel meer energie om niet te vergeven”, zegt ze. “Maar vergeven kost ook veel moeite. Ik heb echt mijn best gedaan, vooral omdat ik weet dat ik alles kan zeggen.”

Voorlopig ziet het er naar uit dat de diverse familierelaties bekoeld blijven.

Bron: The Mirror / The Sunday Times