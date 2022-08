Darren McGrady was jarenlang chef voor de Windsors.

Boze koningin Elizabeth

Op zijn populaire YouTube-kanaal heeft Darren een nieuwe video gezet met de titel ‘De enige keer dat de koningin vraagtekens zette bij mijn eten.’ Darren begint te vertellen: “Ik herinner me nog die ene keer dat ik haar echt boos maakte.”

Het grote, rode boek

Darren legt uit dat de chefs in het paleis werken met een groot boek. Middels dit rode, gebonden boek communiceert de queen met hen. De chefs zetten menu’s en recepten in dit boek en de koningin kan hier vervolgens uit kiezen. Zo hebben de chefs een aantal dagen de tijd om de ingrediënten in huis te halen en de boel voor te bereiden.

Grote fout

Een keer maakte Darren een grote fout. Hij raadde de koningin een typisch Scandinavisch dessert aan door ’m op te nemen in een van de menu’s in het boek. Hij vergat alleen te vermelden wat de ingrediënten in dit dessert zijn. En dat was wel de bedoeling.

Dít toetje

Om welk dessert het ging? Het Noorse toetje ‘Tilslørte bondepiker’. In het Engels wordt dit toetje ‘Veiled Farmer’s Daughters’ of ‘Veiled Farm Girls’ genoemd. Ofwel: gesluierde boerendochters.

Handgeschreven briefje

Darren schrok behoorlijk toen hij een handgeschreven briefje van een gefrustreerde koningin kreeg. “Wie of wat zijn gesluierde boerendochters?” stond op het briefje geschreven. De koningin had geen idee waar ze mee te maken had. Het toetje is namelijk nauwelijks bekend in het Verenigd Koninkrijk.

Ingrediënten

Het toetje bestaat uit een crumble van kaneel en suiker met aardbeien en slagroom. De aardbeien worden weleens vervangen door appels en peren. Ook kan er een scheutje sinaasappellikeur worden toegevoegd naar smaak. Het toetje wordt vaak geserveerd in een glas, waarin je de laagjes mooi kunt zien.

Gek op aardbeien

De queen is gek op aardbeien, dus de chef dacht dat dit dessert haar wel zou smaken. Dat niet alleen: “In de tuinen van Balmoral Castle groeiden destijds veel aardbeien.” Die kon hij daar mooi voor gebruiken. Hoe het verhaal afliep én hoe je het toetje maakt zie je in deze video. Ook laat Darren hét handgeschreven briefje zien:

