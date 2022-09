Vanaf déze datum is het graf van koningin Elizabeth te bezoeken voor publiek

Duizenden mensen wilden vorige week een laatste eerbetoon aan de overleden monarch brengen. De rij voor Westminster Hall in Londen werd daarom tijdelijk gesloten. De rij had toen een lengte van bijna acht kilometer bereikt, met een wachttijd van zeker veertien uur. Het was wel te verwachten dat er ook veel belangstelling voor het graf van koningin Elizabeth zal zijn. De Queen was ontzettend geliefd.

Het graf van koningin Elizabeth

Haar laatste rustplaats is in St. George’s Chapel. Deze kapel behoort tot Windsor Castle. Sinds de dood van de koningin is Windsor Castle gesloten voor publiek. Maar binnenkort zullen de deuren weer worden geopend, waardoor het publiek ook een bezoek aan het graf van de koningin kan brengen.

Geopend voor publiek

Vanaf 29 september kun je de kapel bezoeken. Alleen niet op iedere dag; op maandag, donderdag en vrijdag is de St. George’s Chapel toegankelijk voor publiek. Windsor Castle is op iedere dag behalve dinsdag en woensdag open. Op zondag kun je alleen de kerk bezoeken voor een eredienst.

Drukte in de kapel

Het zal naar verwachting erg druk gaan worden in de kapel. Maar ook zónder publiek is het er al druk. Wanneer je er een bezoekje aan brengt, bezoek je niet alleen de laatste rustplaats van koningin Elizabeth, maar ook die van koning George V, koningin Mary, koning Edward VII en koningin Alexandra, Edward IV, Henry VII en Charles I. Het is er dus een drukke bedoening. Het raakt er zelfs een beetje vol. Zo was er voor arme prinses Margaret bijvoorbeeld geen plek, waardoor zij moest worden gecremeerd.

Wijlen queen Elizabeth had 4 kinderen, 8 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen. Probeer al die namen maar eens te onthouden:

Bron: Royal Central