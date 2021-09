Volgens de laatste trends: Kate Middleton straalt in opvallend paars pak

De waanzinnige gouden jurk die Kate dinsdagavond droeg naar een filmpremière in Londen kon ze een dag later natuurlijk moeilijk overtreffen, maar ook het paarse pak waar ze die dag voor koos viel in de smaak.

Kate draagt opvallend paars pak

Voor een werkbezoek in Noord-Ierland koos Kate woensdag voor een paars pak van Emilia Wickstead. Ze combineerde het pak met een blauwe coltrui, elegante blauwe pumps en een chique clutch. Ze droeg haar lange lokken in een perfect gestylde paardenstaart.

Kate Middleton in paars pak Beeld Getty Images

Studentenleven

Kate en William waren woensdag echt onderdeel van het studentenleven op de Ulster University. Ze dronken daar samen een biertje en bezochten daarnaast de Kidz Farm waar de hertogin liet zien dat ze totaal niet bang is voor spinnen. Lachend liet ze een vogelspin over haar hand lopen. Het hielp natuurlijk wel mee dat de spin de naam Charlotte had.

Kate Middleton is duidelijk niet bang voor spinnen Beeld WireImage

