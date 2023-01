Voor wie er nog geen genoeg van heeft: ‘Harry: The Interview’ is maandag te zien bij Videoland

Aanstaande zondag wordt dit exclusieve interview met de prins in de UK uitgezonden. De vraag was hoe wij ’m in Nederland zouden kunnen bekijken: nou, gewoon op Videoland, dus!

‘Harry: The Interview’

Tom Bradby, journalist en ITV News at Ten-presentator, interviewt Harry over zijn persoonlijke relaties, nooit eerder vertelde details rond de dood van zijn moeder, Diana, zijn toekomstbeeld en nog veel meer.

Openhartig gesprek

Het interview duurt 90 minuten en de prins gaat hierin - vanuit Californië - uitgebreid in over het leven binnen en buiten de koninklijke familie. Hij kent Tom Bradby al meer dan 20 jaar, dus het belooft een openhartig gesprek te worden.

‘Iedereen zou dit moeten zien’

Michael Jermey van producent ITV Director zegt over het interview: “Het komt zelden voor dat een lid van de koninklijke familie zo openlijk spreekt over hun ervaring in het hart van het instituut. Tom Bradby’s interview met Prins Harry is er één die iedereen met interesse in de Britse monarchie zou moeten willen zien.”

Eerste beelden

Videoland heeft ook al de eerste beelden van het interview naar buiten gebracht. De video duurt slechts 56 seconde, maar er wordt al een boel in besproken. Zo vertelt Harry hoe hij denkt dat zijn broer William zal reageren op alles wat hij naar buiten brengt. Ook geeft hij antwoord op de vraag of hij naar de kroning van zijn vader wil komen én zegt hij dat hij nog altijd in de monarchie gelooft.

Is koning Charles III wel écht de vader van prins Harry? Een pijnlijke vraag, die alles te maken heeft met de affaire van prinses Diana met de rossige James Hewitt. Royalty-expert Rick Evers vertelt je er alles over:

Bron: Videoland