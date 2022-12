Voortaan vervangen déze royals koning Charles bij afwezigheid of ziekte

Gisteren maakte het Britse parlement bekend welke royals in aanmerking komen voor dit felbegeerde baantje.

Lijst met vervangers

In de regel zijn het de huwelijkspartner van de zittende vorst en de volgende vier volwassenen in de lijn der troonsopvolging die de taken van Charles overnemen bij afwezigheid of ziekte. Sinds koningin Elizabeth de kraaienmars heeft geblazen, prijkt Camilla bovenaan de lijst. Daarna volgen Charles’ zoons prins William en prins Harry, gevolgd door prins Andrew en hekkensluiter prinses Beatrice.

Counsellors of State

Omdat Harry en Andrew niet meer ‘voor het echie’ meedraaien binnen de koninklijke familie, vallen zij af. De reden van het vertrek van die eerste zal je niet zijn ontgaan; over de relatie tussen de Sussexes en de rest van de familie is een hoop te doen geweest. De excommunicatie van Andrew was dan weer van een heel andere aard. Hij wordt namelijk beschuldigd van seksueel misbruik. Hoewel beiden op de lijst van invallers zullen blijven staan, kunnen ze fluiten naar een oproep. Omdat Charles blijkbaar niet gerust was op het gapende gat in zijn entourage, diende hij alvast een verzoek in om zijn zus Anne en broer Edward toe te voegen aan het clubje van Counsellors of State. Dat is inmiddels goedgekeurd en zal worden opgenomen in de Britse wet.

Vooral een eer

Het is overigens vooral een eer om tot counsellor te worden benoemd, want in de praktijk komt het zelden voor dat je in actie moet komen. Het gebeurde voor het laatst in mei, toen Elizabeth te zwak was om het Britse parlement te openen. Haar zoon en kleinzoon, Charles en William, namen toen het stokje van haar over.

Bron: NU.nl