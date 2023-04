Waarom de kroning-outfit van Charles nu al voor kopzorgen zorgt

Tijdens de kroning krijgt Charles niet alleen een kroon op, maar moet hij ook een speciale mantel dragen. Dit gewaad is echter zo zwaar, dat de kans op struikelen groot is. Charles heeft inmiddels al een keer in Buckingham Palace gerepeteerd voor de grote dag en omdat hij die dag heeft lopen klagen over het gewicht van de mantel, maken zijn assistenten zich nu erg druk, zo schrijft Vanity Fair.

Noodhelling

Er zou zelfs een ‘noodhelling’ zijn gebouwd waar Charles zijn zware mantel als het ware over kan laten ‘glijden’ in plaats van dat hij traptreden moet nemen. Een woordvoerder van het paleis geeft dit ook toe, maar verklaart tegenover The Telegraph dat die helling ‘vanaf het begin al deel uitmaakt van het ontwerp’ en dus niets te maken heeft met de angst dat de koning zal struikelen.

Bron: The Telegraph, Vanity Fair