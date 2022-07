Waarom het Britse koningshuis zo geheimzinnig doet over de erfenis van prins Philip

Normaal gesproken moeten testamenten van overleden personen die een publieke functie hadden volgens de Britse wet altijd openbaar worden gemaakt. Zo kan worden bekeken of diegene zich schuldig maakte aan fraude.

Erfenis prins Philip

Toch is er al vaker een uitzondering gemaakt voor de Britse koninklijke familie. Zij willen liever niet dat iedereen precies weet wat er in hun bezit is. Ook het testament van prins Philip, die vorig jaar april overleed, mag negentig jaar geheim blijven. Dat oordeelde de rechter in september vorig jaar.

Strijdlustige krant

Maar hiermee is de Britse krant The Guardian het niet eens. Zij zijn geweerd bij de zitting, maar vinden dit in strijd met het openbare rechtssysteem. Zij willen dan ook dat de hoorzitting wordt overgedaan.

The Guardian deed al eerder onderzoek naar de bezittingen van de royal family. Volgens de krant zijn de bezittingen van de familie Windsor ongeveer 187 miljoen pond (219 miljoen euro) waard.

Binnenkort uitspraak

Binnenkomt kijkt de rechter opnieuw naar deze zaak. Er wordt dan besloten of de informatie over Philips erfenis inderdaad nog negentig jaar geheim moet blijven, of dat alles openbaar moet worden gemaakt.

Libelle royal

Meer lezen over alle royals? De gloednieuwe Libelle Royal staat bomvol prinsessennieuws: van de mooiste jurken tot levenslessen. Je kunt het magazine kopen in de winkel of nu bestellen met 20% korting via lossebladen.nl voor €6,39.

Koningin Elizabeth ondertekent alles met Elizabeth R. Maar waarom eigenlijk? De R. staat namelijk niet voor een van haar namen:

Bron: The Guardian, Wales online, NU.nl