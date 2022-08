Waarom prins Charles vaker dan normaal zijn moeder bezoekt

Het zou allemaal te maken hebben met de broze gezondheid van de vorstin, zo suggereert de Britse krant The Sun. Charles reist nu vaak af naar Balmoral in Schotland, waar Elizabeth deze zomer verblijft. Die bezoekjes zijn vaak in de ochtend. Charles is bezorgd en wil zijn moeder goed in de gaten houden, schrijft de krant.

Mobiliteitsproblemen

De 96-jarige koningin kampt met mobiliteitsproblemen waardoor ze dit jaar al verschillende evenementen moest laten schieten, zoals onderdelen van haar eigen platina jubileum. Artsen houden haar sinds begin dit jaar nog meer in de gaten dan ze altijd al doen. Inmiddels heeft kroonprins Charles al verschillende taken van de queen overgenomen.

Niet naar Buckingham Palace

Zo zou Elizabeth volgende maand ook niet naar Londen hoeven terug te reizen om de nieuwe premier van Engeland te benoemen. Het is een traditie dat de nieuwe Britse politieke leider op Buckingham Palace beëdigd wordt.

Feest achter gesloten deuren

Het traditionele openbare welkomstfeest voor de koningin bij haar aankomst op Balmoral werd ook al achter gesloten deuren gehouden. Sinds haar aankomst voor de zomervakantie is ze niet meer op zondag in de kerk gezien, maar er wordt aangenomen dat ze van plan is volgend weekend de jaarlijkse spelen in Braemar bij te wonen.

Heel attent

Volgens ingewijden is Charles “heel attent” met de vele bezoekjes aan zijn moeder. Ook zeggen ze dat de prins en de koningin elkaar normaal gesproken helemaal niet zoveel zien. “Dat wordt vaak gedacht, maar het is absoluut niet zo.”

