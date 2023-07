Wil je even zien: Charles en Camilla werden verrast met déze hilarische taart die nu viral gaat

Een van de thuisbakkers had een taart in de vorm van het gezicht van Charles gemaakt, en daar konden de twee smakelijk om lachen.

Charles-taart

Camilla spotte de taart als eerste. “Deze lijkt precies op mijn echtgenoot”, zei ze lachend en ze haalde Charles er snel bij. Ook Charles moest om de taart lachen, al liet hij weten dat hij het meer vond lijken op een figuur uit de animatieserie Wallace & Gromit.

Veel reacties

De taart werd gemaakt door de 64-jarige Jackie Marshall. Zij vindt het ontzettend leuk dat het koningspaar zo om haar taart kon lachen én dat er zoveel reacties op kwamen. “Toen ik de taart bakte, had ik niet verwacht dat hij de hele wereld over zou gaan”, vertelt ze aan de BBC.

Grote oren

“De oren hadden niet zo groot moeten worden, maar ze rezen gewoon in de oven.” Ze had nóg een paar oren gemaakt, maar haar man zei dat ze toch de grote oren moest gebruiken. “Dus eigenlijk is het zijn schuld.” Jackies taart heeft helaas geen prijs gewonnen, maar dat vindt ze niet erg: “Het heeft zoveel vreugde gebracht, dat was de beste overwinning.”

Vakantie

De bakwedstrijd had het thema ‘een lekkernij voor een koning’ en daarom kon het bezoek van Charles en Camilla natuurlijk niet uitblijven. Naar verwachting was dit het laatste werkbezoek van de twee voor hun vakantie.

De betreffende taart Beeld Getty Images

Aan prins Charles’ relatie met prinses Diana en affaire met Camilla Parker Bowles, ging het nodige vooraf. Wist jij bijvoorbeeld dat Charles eerst een relatie had met Diana’s zus?

Bron: Vorsten