Wil je zien: de weelderige staatsieportretten van kersvers koningspaar Charles en Camilla

De Britten zijn dol op traditie, zo was ook te zien tijdens de kroning van Koning Charles en zijn Camilla. Zo droeg de prinses van Wales, Kate, een formeel gewaad in de Britse nationale kleuren met oorbellen van wijlen prinses Diana, en had Charles voor de gelegenheid de 17e eeuwse, met diamanten bedekte, St. Edward’s kroon uit de Tower of London getoverd.

Koninklijke kiekjes

Nu Charles koning is, is het zijn portret dat op de wanden van overheidsgebouwen prijkt. In aanloop naar de kroning van koning Charles werden al nieuwe foto's van Charles en Camilla gedeeld. Inmiddels is het echte werk vrijgegeven: de nieuwe staatsieportretten van het koningspaar.

De foto's zijn geschoten door Hugo Burnand, de ‘huisfotograaf’ van de Britse Royals. De Fransman legde eerder onder andere de bruiloften van Charles en Camilla en William en Kate vast, maar ook grootheden als Bill Clinton, Victoria Beckham en Michael Jackson stonden voor zijn camera.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Hugo Burnand (@hugoburnand) op 9 May 2023 om 1:00 PDT

Bijzonder borduurwerk

Als je goed kijkt, dan zie je op de onderkant van Camilla's zijden jurk een grappig detail: de koningin liet daarop namelijk haar twee Jack Russels Bluebell en Beth borduren. Verder staan in het borduurwerk onder andere een roos, een distel, een narcis en een klaver. Deze verwijzen naar de vier naties van het Verenigd Koninkrijk. De gouden R verwijst naar Regina (koningin).

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Hugo Burnand (@hugoburnand) op 9 May 2023 om 1:22 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Hugo Burnand (@hugoburnand) op 9 May 2023 om 1:27 PDT

Bron: Good Housekeeping