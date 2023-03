Wil je zien: Kate Middleton wint spinningrace in rok en hoge hakken

Tijdens een bezoekje aan een sportschool in Port Talbot, Wales, werden Kate Middleton en prins William uitgedaagd om tegen elkaar te racen op de fiets. Hoewel ze allebei geen sportieve outfit droegen, gingen ze de uitdaging aan. En daar bewees Kate zichzelf als sportieve prinses.

Kate op de fiets

Wie kan het snelst 45 seconden lang trappen? Die vraag is beantwoord als het om Kate Middleton en haar man William gaat. Kate ging er namelijk met de winst vandoor en ontving een gouden beker van de sportschool die het stel bezocht. Zeker gezien de niet-sportieve outfit die ze droeg, is het een knappe overwinning. Bekijk de video van de race hieronder.

Zara-rok

Hoewel onze ogen altijd al naar Kates outfit worden getrokken, gebeurde dit dankzij haar sportieve moment nog meer. Al snel werd duidelijk dat Kate zich voor het bezoek aan de sportschool in een budgetoutfit had gehesen. Haar wijd uitlopende midirok met houndstooth-print komt namelijk ‘gewoon’ van Zara. De prinses van Wales kleedt zich vaker in items van deze Spaanse keten, zoals deze outfit met cape of de trui met Bretonse streep. Meestal combineert ze een betaalbaar item met designermerken om de outfit een chique uitstraling te geven. Dat was ook het geval op de fiets: haar Zara-rok combineerde ze met een simpele crèmekleurige top en laarzen van het Italiaanse luxemerk Gianvito Rossi. Een gouden combinatie, zo blijkt wel.

Ook in de keuken denkt Kate Middleton aan haar gezondheid. Dit gezonde en simpele gerecht zet ze graag op tafel.

Bron: ANP