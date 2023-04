Wil je zien: Netflix onthult eerste beelden van William en Kate in ‘The crown’

In seizoen 6 van The crown, dat later dit jaar verschijnt op Netflix, maken we de romance van William en Kate op de universiteit van dichtbij mee.

Prins William

Elk seizoen van The crown markeert een ander tijdperk in het leven van de koninklijke familie. Waar seizoen 1 focuste op koningin Elizabeth die staatshoofd werd, komen we met elk seizoen dichter bij het heden. Het laatste seizoen haakt in op het decennium waarin prins William gaat studeren aan de universiteit van St. Andrews, in Schotland, waar hij volgens de serie ‘vastbesloten is om een zo normaal mogelijk leven te leiden zolang het nog kan’.

Eerste beelden

Het leven van de toekomstige koning staat echter al gauw op z’n kop doordat hij Kate Middleton uit Berkshire ontmoet. Na een tijd van vriendschap slaat de vonk over. Op de eerste beelden van de acteurs die William en Kate spelen, Ed McVey en Meg Bellamy, lopen de twee onder meer hand in hand.

Ed McVey en Meg Bellamy als William en Kate in het nieuwe seizoen van 'The crown' Beeld Justin Downing/Netflix

Opnames ‘The crown’

Op andere beelden zien we de twee samen in een klaslokaal. De scènes van Ed en Meg zijn voornamelijk opgenomen in Schotland. De opnames voor het nieuwe seizoen zouden inmiddels helemaal zijn afgerond. Ongetwijfeld volgen er dus nog meer romantische beelden.

William en Kate in een klaslokaal in het nieuwe seizoen van 'The crown' Beeld Justin Downing/Netflix

Ed McVey als prins William in het nieuwe seizoen van 'The crown' Beeld Justin Downing/Netflix

William en Kate houden hun relatie graag spannend. In onderstaande video zie je hoe de twee een roeiwedstrijdje houden.

