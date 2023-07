Wil je zien: prins William werkt als hamburgerbakker

De prins heeft namelijk hamburgers geserveerd in een foodtruck. Dat leverde verbaasde gezichten op!

Prins William als burgerverkoper

Het ging om speciale duurzaam gemaakte burgers. De prins ging voor dit burgerbaantje in het kader van de Earthshot prize. Deze prijs wordt ieder jaar toegekend aan vijf winnaars voor hun bijdrage aan het milieu. De Eartshot-burgers werden speciaal in het leven geroepen door de winnaars van vorig jaar.

Verbaasde blikken

In een YouTube-video zien we prins William schitteren in zijn rol als burgerverkoper. En dat levert nogal wat verbaasde blikken op. Zo staat de prins eerst met zijn rug naar de mensen toe. Als hij zich voor het eerst omdraait, valt de ene na de andere mond open. De prins legt de omstanders uit dat hij de founder is van de Eartshot prize: “Ons doel is om de planeet te herstellen.” Ook legt hij uit dat de burger uit eerlijk verkregen ingrediënten bestaat en dat het doosje waarin de burger zit is gemaakt van zeewier en dat er geen plastic in zit.

Reacties

“Ik was in shock. Ik bevroor helemaal”, zegt een vrouw die nietsvermoedend een burger haalde tegen de camera. “Ik had nooit verwacht om prins William hier te zien.” Een man laat weten: “Ik had drie seconden nodig om het te bevatten. Droom ik? vroeg ik me af. Heb ik wel genoeg slaap gehad?” Ook laten ze weten dat de burger fantastisch smaakte. Well done, prins William!

