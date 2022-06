William en Charles steken een stokje voor belangrijke dag voor prins Andrew

De prinsen staken een stokje voor Andrews verschijning op een evenement maandag. Een beslissing die vast voor nog meer spanning in het Britse koningshuis zorgt.

Prins Andrew wil eerherstel

Andrew heeft een schikking getroffen met Virginia Giuffre, die hem aanklaagde wegens seksueel misbruik toen ze minderjarig was. Nu vindt Andrew dat hij zijn titel als kolonel van de Grenadier Guards wel terug kan krijgen en dat hij ook wel weer als royal naar officiële gebeurtenissen kan.

Prins Charles wil het niet hebben

Het is koningin Elizabeth die bepaalt of dat ook gaat gebeuren. Maar Charles heeft alvast laten weten dat hij de terugkeer van Andrew niet ziet zitten. En daar blijkt de Queen naar te luisteren.

Afwezige prins Andrew

Andrew zou vandaag eigenlijk voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar verschijnen tijdens de jaarlijkse Order of the Garter-ceremonie op Windsor Castle. Maar hij was er niet en ook dat zou alles te maken hebben met prins Charles.

Negatieve publiciteit

Charles en William hebben naar verluidt een stokje gestoken voor Andrews aanwezigheid. De twee waren bang dat het evenement negatieve publiciteit zou trekken als hij erbij was. Ze hebben er bij koningin Elizabeth op aangedrongen dat Andrew zou wegblijven en met succes. Daar was Andrew vast niet blij mee, aangezien hij op een terugkeer hoopt. Wanneer zijn eerstvolgende kans op een comeback in de schijnwerpers is, is nog niet duidelijk.

Bron: RTL Nieuws, RTL Boulevard