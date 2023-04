William en Kate bezorgen pizza's

Het royal echtpaar leverde de pizza's persoonlijk af bij de vrijwilligers van het Central Beacons Mountain Rescue Team in Dowlais. Deze mensen doen gevaarlijk werk; ze schieten wandelaars en klimmers in een gebergte in de omgeving te hulp indien ze in nood raken. Nadat William en Kate op pad gingen met de vrijwilligers, spraken ze nog wat uitgebreider met ze onder het genot van een pizzapunt.

Pizza-fan

Het royal koppel kan zelf ontzettend genieten van een pizza. Vooral William heeft een zwak voor het Italiaanse gerecht. Maar ook zijn drie kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis, houden er wel van. Daarom bakt het gezin thuis regelmatig zelf pizza’s, vertelde Kate aan de eigenaar van de pizzatruck.

Perfecte pizza voor William

Maar uit welke smaken bestond de grote bestelling? Ook dat heeft de eigenaar goed onthouden: margherita, barbecue-kip en geitenkaas. Maar de perfecte pizza voor prins William ziet er net iets anders uit, liet de kroonprins al eens weten. Zijn voorkeur gaat uit naar een pizza met Indiase curry als topping.

Bron: ANP, People