William en Kate delen romantisch kiekje ter ere van 12de trouwdag

De foto is bijzonder casual voor het stel. We zien ze lachend op een fiets zitten terwijl ze hun armen om elkaar heen hebben geslagen. ’12 jaar’ zo staat er bij het kiekje geschreven. De foto is gemaakt door fotograaf Matt Porteous.

Zenuwachtige William

Veel mensen kunnen zich het huwelijk van William en Kate nog wel herinneren: het leek een heus sprookje, maar achter de schermen verliep niet alles even soepel. Zo was William die dag ontzettend nerveus en gaf hij toe aan de journalisten dat hij slechts 30 minuten had geslapen de nacht ervoor. Een journalist omschreef het gezicht van William zelfs als ‘doodsbang’.

Te smalle trouwring

Als William de trouwring bij Kate probeert om te doen, blijkt deze te smal te zijn. Op tv is duidelijk te zien hoe hij de ring met veel moeite om haar vinger probeert te krijgen. Dit zou alles te maken hebben met het feit dat Kate door zenuwen ontzettend veel was afgevallen in de weken ervoor en voor de zekerheid de ring iets smaller had laten maken. Helaas was hij nét iets te smal gemaakt, waardoor hij moeilijk over haar vinger ging.

Door dik en dun

Toch hebben deze pech-momentjes geen invloed gehad op de dag zelf: William en Kate vertellen altijd dat ze met ontzettend veel plezier terugkijken op de dag zelf en blijkbaar zijn ze ook nog steeds in de wolken met elkaar

Bron: Instagram