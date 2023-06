William is jarig en dat vieren we met déze leuke foto’s van de kroonprins door de jaren heen

Williams moeder Diana was behoorlijk trots op haar oudste zoon en zijn broertje Harry. Hier zitten de twee (nog) gebroederlijk naast elkaar achter de piano in Kensington Palace.

Prinses Diana met haar zoons Beeld Tim Graham Photo Library via Get

Prins William is negentien jaar oud op onderstaande foto uit augustus 2001, met vader Charles en broertje Harry. Ze vieren hier de verjaardag van de Queen Mother, die op die dag 101 wordt.

William, Charles en Harry Beeld Getty Images

Verloving en huwelijk met Kate

Op 16 november 2010 kondigen William en Kate Middleton hun verloving aan in Londen. Na tijden van speculaties bevestigen ze eindelijk dat ze in 2011 gaan trouwen. Het koppel verloofde zich tijdens een vakantie in Kenia. Ze waren toen acht jaar bij elkaar.

Kate Middleton en prins William tijdens hun verloving Beeld Getty Images

Op 29 april 2011 trouwen William en Kate in het gezelschap van 1.900 gasten. Natuurlijk mag een balkonscène niet ontbreken. Beiden lieten later weten ontzettend zenuwachtig te zijn geweest. William had er zelfs bijna de hele nacht wakker van gelegen. Gelukkig was daar op de beelden weinig van te zien.

Kate Middelton en prins William op hun trouwdag Beeld Getty Images

Geboorte van George

Het eerste kind van William en Kate wordt geboren op 23 juli 2013. Als deze foto wordt genomen, is nog niet bekend hoe het jongetje heet. Dat blijkt later George te zijn. Hij is derde in lijn van de Britse troon. Twee jaar later wordt zusje Charlotte geboren en weer drie jaar later Louis.

Kate Middleton en prins William kort na de geboorte van prins George Beeld Getty Images

Klappen voor de zorg

Op dit screenshot uit een BBC-programma in april 2020 applaudisseren William en co. voor de hulpverleners tijdens de covidpandemie.

Het koninklijk gezin klapt voor de zorg Beeld BBC Children in Need/Comic Relief

De kroning van Charles

Nog een balkonscène, deze keer met (bijna) het hele gezin tijdens de kroning van Charles op 6 mei dit jaar.

Beeld Getty Images

Dikke pret

Waar William gaat, gaat Kate, en andersom. En beiden zijn wel in voor een gebbetje op zijn tijd, zoals hier in Birmingham in april dit jaar, waar William een bestelling opneemt voor een klant van een Indiaas restaurant.

Kate en William op pad Beeld Getty Images

Felicitaties van het koninklijk huis

Op de sociale media van het koninklijk huis wordt William vandaag uiteraard gefeliciteerd. Dit kiekje werd genomen tijdens de repetities voor de kroning van Charles op 6 mei.

Wishing The Prince of Wales a very happy birthday today! 🎈



📷 @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/C5aFEPp20O — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 juni 2023

