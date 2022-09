William, Kate en de kids glunderen tijdens bezoek aan nieuwe school

Dit artikel is afkomstig van Nouveau.nl. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

De Cambridges wonen sinds kort in Adelaide Cottage in Windsor. Door die verhuizing, moest er een nieuwe basisschool gezocht worden voor hun drie kinderen. De keuze viel op niet het minste instituut: Lambrook is een privéschool met een enorme lap grond waar kinderen met christelijke waarden en waardering voor het buitenleven worden opgevoed.

George, Charlotte en Louis op hun nieuwe school

Het perfecte plaatje van de dag werd uitgekozen door Kate, die zelf in een prachtige jurk van Rixo ten tonele verscheen. De kinderen dragen hier nog niet hun schooluniform (blauw-groen tartan), maar door mama uitgekozen matching kleren. William en Kate waren er al meermalen op bezoek geweest om te verzekeren dat de school bij hun kinderen zou passen. Voor George, Charlotte en Louis was het de eerste keer dat ze voet zetten op de gronden. En dat in aanwezigheid van fotografen.

Daar was overigens goed over nagedacht door William en Kate: er mochten slechts één fotograaf, één journalist en één cameraman aanwezig zijn, die de kinderen geen vragen mochten stellen. Om het toch nog een beetje relaxed voor ze te houden.

Prins George, hertogin Catherine, prins Louis, prins William en prinses Charlotte lopen naar The Lambrook School Beeld BrunoPress/PA Images

Onafhankelijke prins Louis

Dat lukte zo te zien prima. De prinsen en prinses maakten een heel ontspannen indruk en vooral Louis toonde zijn onafhankelijkheid. Hij gaat op het Lambrook voor het allereerst naar school, maar weigerde zijn vaders hand vast te houden onderweg naar de ingang. Kleine jongens worden snel groot.

Prinses Charlotte hand in hand met paps Beeld BrunoPress/Newspix

Privéschool en kostschool

Op de privéschool komt Louis in de kleuterklas terecht, terwijl George en Charlotte natuurlijk al een stukje verder zijn. Lambrook is een privéschool en deels ook een kostschool: ouders kunnen ervoor kiezen hun kinderen er een aantal nachten in de week te laten overnachten. Of de Cambridges en hun kinderen nog willen kiezen voor een kostschool, is de vraag. Vooralsnog blijven de drie kinderen van Will en Kate ‘dagscholieren’ die niet op school overnachten. Hun nieuwe huis ligt op tien minuten rijden van de school en op loopafstand van Windsor Castle (waar Queen Elizabeth vaak is).

Hertogin Catherine hand in hand met prins George en prins Louis Beeld BrunoPress/Newspix

Op bezoek bij Harry en Meghan?

Deze week kunnen ze trouwens ook makkelijk op bezoek bij prins Harry en hertogin Meghan, die voor hun Invictus-reis even weer hun intrek hebben genomen in Frogmore Cottage. Dat ligt op dezelfde gronden als Adelaide Cottage, al is niet bekend of de broers en hun vrouwen elkaar ook daadwerkelijk gaan zien.

Prestigieuze middelbare scholen van William en Kate

Voorlopig kunnen George, Charlotte en Louis met hun 9, 7 en 4 jaar nog even door op het Lambrook. De school biedt plaats aan kinderen van 3 tot 13 jaar. Daarna gaan leerlingen vaak door naar prestigieuze middelbare scholen zoals Eton (waar William en Harry naartoe gingen) en Marlborough College (de kostschool van Kate). Maar zoals gezegd, is het nog maar de vraag of de kinderen überhaupt ooit naar een kostschool gaan en daar blijven overnachten.

Een warm welkom van het schoolhoofd Beeld BrunoPress/PA Images

Mini-masterchef

Al zullen ze dat vast wel eens een nachtje willen op het Lambrook, al is het maar omdat er op de school zo veel leuks te doen is. De school heeft bijvoorbeeld een eigen appelboomgaard met varkens, kippen en konijnen waarmee leerlingen mogen knuffelen tijdens hun verplichte dagelijkse wandelingen. En op de gronden kunnen ze onder andere lessen volgen in schaken, mountainbiken, ballet, jazzdance, polo, podcasting, duiken en survival. Er wordt ook elk jaar een ‘mini-masterchef’ gehouden.

Klinkt toch wel fantastisch. Op naar een mooi landleven!

