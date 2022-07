Zeer opvallend: Charles en Camilla nemen beruchte tabloidbaas aan als perschef

Het gaat om Tobyn Andreae van de Britse krant The Daily Mail. Is dit een gevalletje van keep your friends close and your enemies closer?

Charles en Camilla nemen nieuwe perschef aan

Tobyn is op dit moment adjunct-hoofdredacteur bij de The Daily Mail. Dat maakt de keuze voor hem behoorlijk opvallend. De uitgever van deze Britse krant ligt namelijk behoorlijk in de clinch met de zoon van Charles, prins Harry.

Negatieve artikelen

Harry klaagde het mediabedrijf al meerdere keren aan, onder meer wegens smaad. The Daily Mail schrijft namelijk regelmatig artikelen over de Britse royals, waaronder Harry en Meghan, die bij hen vaak in het verkeerde keelgat schieten.

Ook over Charles

Maar ook over Charles zelf wordt weleens negatief geschreven in de krant. Recent nog, toen bleek dat hij tussen 2011 en 2015 zeker drie miljoen euro in contanten kreeg van een oliesjeik en The Daily Mail daarover berichtte.

Troonsbestijging

Proberen Charles en Camilla het mediabedrijf een hak te zetten door een hoge pief te kapen? Of is if you can’t beat them, join them wat de twee hebben gedacht? Het stel schijnt vooral te hopen dat Tobyn een belangrijke rol kan spelen in de aanloop naar Charles’ troonsbestijging.

