Zeldzaam: William geeft Kate een liefdevolle kus in het openbaar

Kate en William zijn over het algemeen altijd erg terughoudend bij openbare evenementen. Tot vandaag!

Weinig genegenheid

William en Kate lopen bijna nooit hand in hand en een kus kan er vaak ook niet vanaf. Toch is er geen koninklijk protocol over openbare uitingen van genegenheid. Er wordt hen dus niet verteld dat ze niet mogen knuffelen, kussen of aanraken. Het mag dus wel, alleen hebben William en Kate daar blijkbaar geen behoefte aan. De verklaring? De hertog en hertogin zijn vooral te zien tijdens officiële werkbezoeken en tijdens het werk vinden ze het onprofessioneel om elkaars hand vast te houden.

Openbare kus van William en Kate

Soms maken ze een uitzondering. Vlak na de overwinning van Williams team tijdens de liefdadigheidspolowedstrijd in Windsor werden koninklijke fans namelijk getrakteerd op een liefdevolle, openbare kus van de hertog en hertogin van Cambridge. Het mooie moment tussen de twee werd gelukkig vastgelegd door een heleboel fotografen. Het stel werd ook afgebeeld met de armen om elkaar heen.

International kissing day

Heel toevallig is deze kus misschien niet. De kus vond namelijk plaats op 6 juli en laat dit nou international kissing day zijn. Deze dag is in het Verenigd Koninkrijk zijn ontstaan, maar sinds de begin jaren 2000 wordt deze mooie traditie wereldwijd gevierd. Zou de kus stiekem gepland zijn?

Prachtige witte jurk

Wat de mode betreft: Kate zag er weer uit om door een ringetje te dragen. Ze droeg vandaag een prachtige klassieke A-lijn jurk van modeontwerper Emilia Wickstead. Deze wit met zwarte jurk combineerde de hertogin met oorbellen van Sezane, zwart met bruine slingback hakken van Camilla Elphick en een prachtige zonnebril van Finlay.

Prins William geeft Kate een kus tijdens de polo-wedstrijd. Beeld Getty Images for TLA Worldwide

Even inzoomen om dit prachtige plaatje te bewonderen. Beeld Getty Images

Hertogin Kate doet het voor: zó combineer je koninklijk met casual:

Bron: Hello! Magazine