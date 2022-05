Als je deze 5 foto’s bekijkt, kun je bijna niet geloven dat het overgrootmoeder en achterkleinkind zijn. Het zouden ook zussen kunnen zijn.

5 foto’s waarbij prinses Charlotte een kopie is van queen Elizabeth

Queen Elizabeth en prinses Charlotte Beeld Getty Images

Prins William met lang haar

Hierboven zie je hoe erg Charlotte lijkt op haar overgrootmoeder. Maar ze is ook een kopie van haar vader. Op Instagram reageren fans onder de foto geschoten door moeder Kate, met: “Charlotte is definitely papa William!” en “Oh my...she is prince William with long hair. Happiest birthday sweet princess Charlotte!”

Prins William en zijn dochter Charlotte Beeld Getty Images

Feestelijke periode

Het is een feestelijke periode voor de Britse royals. Nog geen twee weken geleden mocht queen Elizabeth 96 kaarsjes uitblazen, vierden William en Kate hun elfde huwelijksdag, en vandaag vieren ze de verjaardag van hun – inmiddels niet meer zo kleine – Charlotte. Ook Archie – de zoon van prins Harry en Meghan Markle – is deze week jarig.

Bron: Getty Images