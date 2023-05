Zien! Beelden van Kate en William achter de schermen bij de kroning

De video op het officiële YouTube-account van de hertog en hertogin van Wales geeft een zeldzaam inkijkje in het gezinsleven tijdens het drukke kroningsweekend. Niet alleen Kate en William, maar ook hun kinderen prins George (9), prinses Charlotte (8) en prins Louis (5) stalen de show tijdens de ceremonie die door miljoenen over de hele wereld werd bekeken.

Geweldige sfeer

De volgens de Britse pers ‘Netflix-achtige’ film legt de geweldige sfeer tijdens de kroning vast. William en Kate ontmoeten de fans op de Mall buiten Buckingham Palace op de avond voor de kroning. Ook is te zien hoe het koninklijk paar zich de volgende ochtend samen met Charlotte en Louis klaarmaakt in Kensington Palace.

De familie verlaat vervolgens het paleis om in een gouden koets naar Westminster Abbey te reizen, samen met duizenden militairen en de hofhouding van Buckingham Palace.

Kate en William op het balkon

William, Kate en hun kinderen worden na de kroningsceremonie gespot op het balkon van Buckingham Palace, samen met andere leden van de koninklijke familie.

De volgende dag is de familie in de film te zien terwijl ze zich inzetten voor de ‘Big Help Out’, een evenement dat in het hele land wordt gehouden en mensen aanmoedigt mensen aan om de lokale gemeenschap te ondersteunen met vrijwilligerswerk.

