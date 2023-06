Zien! De eerste parade voor de verjaardag van koning Charles

Charles is zaterdag helemaal niet jarig, want die verjaardag is op 14 november. Hij viert het die dag niet echt in het openbaar. De vorst houdt vast aan de traditie van zijn moeder koningin Elizabeth. Zij was op 21 april jarig, maar ‘Trooping the colour’ was altijd in juni. Het evenement wordt al sinds 1748 gehouden en sinds 1760 jaarlijks.

Tijdens de parade op Horse Guards Parade toont een van de regimenten - Grenadier, Coldstream, Scots, Irish en Welsh Guards - zijn kleuren aan de koning. Dit jaar zijn dat de Welsh Guards.

Kate en kinderen in de koets

In de parade is Charles te paard, terwijl Camilla en Kate (in prachtig groen) in de koets zitten. Ook de kinderen van William en Kate, prinsen George en Louis en prinses Charlotte zitten met z’n drieën in een koets. Dat levert schattige foto’s op.

Beeld BrunoPress/PA Images

Beeld BrunoPress/PA Images

Windsors op het balkon

Na afloop van de parade gaat de koninklijke familie terug naar Buckingham Palace en zullen de leden op het balkon naar het publiek zwaaien.

Beeld BrunoPress/PA Images

Crowds lining the route in St James’s Park watch on as @KingsTroopRHA make their way around the Queen Victoria Memorial ahead of Trooping the Colour. pic.twitter.com/EDzaoWoA8v — The Royal Parks (@theroyalparks) 17 juni 2023

Bron: Telegraph/ANP