Zien! Deze schattige nieuwe foto van William en kinderen voor Vaderdag

Op de nog niet eerder gedeelde foto staat de trotse William met zijn kinderen George (10), Charlotte (8) en Louis (5). Fotograaf Millie Pilkington schoot de plaat eerder dit jaar op Windsor Castle.

Britse royals vieren Vaderdag

De Britse royals zijn toch al druk met foto’s delen op sociale media, want ook op het officiële Twitter-account van de Windsors is er een speciale groet voor Vaderdag. “Aan vaders waar dan ook: we wensen jullie een hele speciale Vaderdag vandaag.”

Op de foto staan koning Charles en zijn vader Philip en een kiekje van koningin Camilla met haar vader Bruce Shand. Beide vaders zijn overleden. Charles is ook te zien met zijn twee zoons, een hele jonge prins William en prins Harry.

‘Trooping the colour’

Zaterdag was de eerste militaire parade voor Charles voor zijn verjaardag. Tijdens ‘Trooping the colour’ waren Kate en de drie kinderen te zien in de koets.

