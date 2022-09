Zien: kleinkinderen koningin Elizabeth eren hun oma

Na het overlijden van koningin Elizabeth kondigde de kersverse koning Charles III tien dagen van officiële rouw aan. In die tien dagen vinden er veel officiële ceremonies plaats. Zaterdag was het de beurt aan de kleinkinderen van de koningin om hun oma te eren. Met z’n achten namen ze plaats rondom de kist.

Oma Elizabeth

Elizabeth was niet alleen koningin, ze was ook een geliefde moeder en oma. Ze mocht zich oma noemen van maar liefst acht kleinkinderen, waarvan prins Harry en William, de zoons van Charles, veruit de bekendste zijn. Maar de andere drie kinderen van de koningin hebben zelf ook kinderen. Zara Tindall en Peter Phillips zijn de dochter en zoon van prinses Anne, prinses Eugenie en prinses Beatrice zijn de dochters van prins Andrew en Louise Mountbatten-Windsor en James Mountbatten-Windsor zijn de kinderen van jongste zoon prins Edward.

Wake

Op zaterdag verzamelden zij zich alle acht rondom de kist van hun oma. Prins Harry en William stonden aan kop, allebei in hun militaire uniform. Oorspronkelijk mocht Harry zijn uniform niet dragen omdat hij een niet-werkende royal is, maar voor deze wake werd een uitzondering gmaakt. De overige kleinkinderen verschenen in zwarte outfits. Er werd niet gespeecht -het achttal stond enkel vijftien minuten in stilte naast de kist, uit respect voor hun oma.

Aanstaande maandag vindt de begrafenis van koningin Elizabeth plaats en is het tijd voor een laatste groet.

Zien: kleinkinderen koningin Elizabeth brengen een speciale groet aan hun oma Beeld Getty Images