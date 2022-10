Zien: lieve foto van Camilla omringd door Paddington-beertjes

De beertjes vinden binnenkort een liefdevol thuis in een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor kwetsbare kinderen. Momenteel worden de knuffels goed verzorgd in Buckingham Palace en andere gebouwen van de royals. Ze krijgen volgens een woordvoerder ‘een goed bad’, oftewel een professionele stoomreiniging, voordat ze aan de instelling worden geschonken.

Het koninklijk huis deelde afgelopen weekend een officiële foto van Camilla met een Paddington-beertje op schoot tussen zijn soortgenoten. Het was ook de 64e verjaardag van de publicatie van het eerste Paddington-boek.

Kopje thee met de koningin

Beertje Paddington en Elizabeth waren in juni samen te zien in een bijzondere video die viral ging. Ze dronken samen een kopje thee als startschot voor het concert The Platinum Party ter gelegenheid van het zeventigjarig regeringsjubileum van Elizabeth. In de video bedankte Paddington de koningin voor alles. Vlak na het overlijden van de koningin bedankte Paddington haar nogmaals, op Twitter: “Bedankt mevrouw, voor alles.”

Bloemen in plaats van beren

Na het overlijden van de vorstin legden veel mensen een Paddington-beertje en een marmelade-sandwich - bekend uit de verhalen van Paddington - neer bij de koninklijke paleizen. Buckingham Palace riep de Britten op om in plaats daarvan bloemen neer te leggen. Maar nu krijgen alle beren tóch een fijn thuis en brengen vreugde aan vele kinderen.

Bron: Daily Mail