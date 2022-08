Zien! Sportieve Kate doet mee aan zeilrace

Gekleed in een professionele wetsuit nam de hertogin van Cambridge plaats aan boord bij meervoudig Britse zeilkampioen Sir Ben Ainslie.

Ze was bij het evenement als ‘Royal Patron’ van de 1851 Trust, de officiële liefdadigheidsinstelling van het Britse zeilteam. De officiële wedstrijden beginnen maandag.

Kate is een zeiltalent

Volgens Sir Ben is Kate een groot talent als het om zeilen gaat, zei hij voorafgaand aan de race tegen een lokale krant. “Ze is echt een goede zeiler. Ze heeft ook met mij gezeild op foilingboten en we kunnen haar hulp goed gebruiken. De hertogin heeft ervaring met varen over de Atlantische Oceaan.”

Voor de race sprak Kate met leden van de teams die haar uitlegden hoe de schepen die meedoen aan de Sail Grand Prix werken.

Beschermvrouwe rugby

Kate kennen we als een zeer sportieve dame. Zo is ze sinds begin dit jaar beschermvrouwe van de rugbybonden in het Verenigd Koninkrijk. Ze nam dat stokje over van de geëmigreerde prins Harry.

Ze trainde ook al eens mee op de militaire basis.

