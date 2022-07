Meghan werd maandag gespot in de straten van New York. Ze liep hand in hand met het feministische icoon Gloria Steinem, een vrouw met wie Meghan dolgraag wil samenwerken. Hubby Harry is ook in New York voor de United Nations.

Meghan in korte broek

In Nederland vallen de mussen momenteel van het dak en dat is in New York niet heel anders. Ook daar is het dezer dagen zo'n 34 à 35 graden. Hoe kleed je je chic en zakelijk, maar toch ook luchtig? Laat dat maar aan Meghan over.

De outfit

Meghan droeg een witte blouse waarvan ze de mouwen opstroopte op een donkerblauwe bermuda van Dior. Deze heeft ze getailleerd met een congnac tailleriem van Ralph Lauren. In haar hand droeg ze een clutch van Cult Giaia en aan haar voeten cognac suède pumps van Manolo Blahnik.

De look voor een prikkie

Dat zijn een boel dure merken bij elkaar. Gelukkig hoef jij helemaal niet diep in de buidel te tasten als je deze look klakkeloos van Meghan wil kopiëren. Want zeg nou zelf: beter goed gejat dan slecht bedacht.

Shop het hier

Zo'n donkerblauwe bermuda shop je voor een klein prijsje bij Bon Prix of About You. De kans is groot dat je zelf wel een witte blouse in de kast hebt hangen. Zo niet, dan koop je er voor € 9,99 al eentje bij H&M. Voor een cognac tailleriem kun je terecht bij Zalando of H&M.

Zó draag je een korte broek op chique wijze net als Meghan Beeld BrunoPress/imagedirect

Zó draag je een korte broek op chique wijze net als Meghan Beeld BrunoPress/imagedirect

Zó draag je een korte broek op chique wijze net als Meghan Beeld BrunoPress/imagedirect

Zó draag je een korte broek op chique wijze net als Meghan Beeld BrunoPress/imagedirect

Begin 2020 deed het echtpaar een stap terug. Ze wilden meer vrijheid. Hoe staat het er nu voor met de Britse royals in Californië?

Bron: Brunopress