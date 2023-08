Zó heet de gereconstrueerde borst van Sarah Ferguson

Dat vertelt Sarah in haar podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah.

Dít is de naam van de borst van Sarah Ferguson

In haar podcast vertelt de hertogin van York dat haar ‘nieuwe beste vriend’ Derek heet. “Hij is erg belangrijk, want hij heeft mijn leven gered”, vertelt ze. Waarom ze voor deze naam koos, weet Sarah eigenlijk niet goed. “Het maakte me gewoon aan het lachen dat ik nu een vriend heb die altijd bij me is en me beschermt met zijn schild van pantser.”

Borstkanker

Bij Sarah werd eerder borstkanker ontdekt nadat ze een een mammografie onderging, een routineonderzoek aan haar borsten. Vervolgens werd ze geopereerd. In de podcast vertelt Sarah dat ze zich ‘veel beter’ voelt na haar operatie. Ze omschrijft haar lichaam nu als ‘nieuwe wielen en een nieuwe motor’. “Ik ga binnenkort een stukje met de auto rijden.”

Sarah had geen klachten aan haar borsten en is dan ook dankbaar dat de ziekte werd opgespoord tijdens een controle. Het laat volgens haar het belang van de controles zien.

Podcast

Sarah maakt de podcast Tea Talks with the Duchess and Sarah samen met goede vriendin, ondernemer en naamgenoot Sarah Jane Thomson. Het duo bespreekt wekelijks allerlei onderwerpen en alledaagse kwesties. Ook interviewen ze soms speciale gasten en buigen ze zich over dilemma’s van de luisteraars.

Tea Talks with the Duchess and Sarah is niet de eerste royal podcast. Sarah’s dochter, prinses Eugenie, maakt sinds vorig jaar de podcast Floodlight, over moderne slavernij. Meghan Markle maakte eerder de feministische podcast Archetypes, wat uitliep op een drama met Spotify.

Gemiddeld 1 op de 7 vrouwen krijgt in haar leven borstkanker. In onderstaande video legt dokter Rutger uit hoe je in drie stappen zelf borstonderzoek doet.

Bron: RTL Boulevard, RTL.nl